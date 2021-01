Eén speler gebuisd bij winnend Antwerp en ook bij AA Gent één onvoldoende: onze punten na topper in Ghelamco Arena

KV Mechelen Ferdy Druijf (KVM) viert debuut, maar laat grote kans liggen: “Volgende keer schiet ik hem wel binnen”

14:40 Ferdy Druijf (22) maakte zijn debuut voor KV Mechelen op het veld van Charleroi. De Nederlandse spits viel 20 minuten voor affluiten in. Als targetman hield hij de bal in de ploeg, maar hij miste ook een dot van een kans. “Dat had ik beter moeten doen.”