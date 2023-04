“Een Porsche in ruil voor twee gsm-nummers”: masseur doet opvallende deal met Cristiano Ronaldo uit de doeken

Van februari 2000 tot februari 2019, zo lang was Rod Thornley (47) masseur bij Manchester United. In de podcast ‘Under the Cosh’ rakelt de man een hoop heerlijke, nooit eerder vertelde anekdotes op. Van de divastreken van Adnan Januzaj over de Twitter-grap van Wayne Rooney tot een fameuze deal met Cristiano Ronaldo.

KIJK. Cristiano Ronaldo verloor dinsdag de Saoedische topper tegen Al-Hilal

Toen Rod Thornley dertien was, zat Sir Alex Ferguson al eens in de zetel bij z'n vader en z’n moeder: niet voor hemzelf, wel voor broer Ben. Naast Paul Scholes en Ryan Giggs was hij in de jeugdacademie van Manchester United bij de beteren. Een zware blessure trok een streep door zijn profcarrière, enkele jaren later was het aan Rod - ook geen onaardige ‘sjotter’, zij het op amateurniveau. Hij kon als masseur bij de club beginnen.

“Ik werkte als redder in de buurt. Toen United ook een zwembad op het oefencomplex installeerde, hadden ze iemand nodig. Ik kende de spelers via mijn broer en ging relaxed met hen om. Van daaruit vroeg de club mij of ik zin had om masseur te worden. Ik schoolde me om en ging daarna overal mee. Ik raakte bevriend met heel wat spelers. Mannen als Wayne Rooney en Ryan Giggs lagen praktisch elke dag op de massagetafel.”

“Ik probeerde iedereen op z'n gemak te stellen met een goed gesprek tijdens de massage. Wat grappen en grollen ook, zo probeerde ik bij te dragen tot een goeie sfeer in de kleedkamer. Weet je: als je niet praat of over de tongen gaat, dan tel je niet mee in een kleedkamer. Op die manier had ik wel mijn rolletje. Ik was een lokale jongen, zat al lang bij de club en diende soms ook als klankbord.”

Volledig scherm Rod Thornley werkte 19 jaar als masseur bij Manchester United. © Under the Cosh

Porsche in ruil voor gsm-nummer Dannii Minogue

In de podcast ‘Under the Cosh’ - vrij vertaald ‘Onder druk’ - trekt Thornley een vat vol anekdotes open. De strafste gaat over Cristiano Ronaldo tijdens diens eerste periode bij United tussen 2003 en 2009. “‘X Factor’ stond op toen ik hem aan het masseren was. Hij vroeg me wie de vrouw in beeld was. Het ging om Dannii Minogue, de zus van Kylie”, aldus Thornley.

“Cristiano polste me of ik haar nummer kon regelen. Een paar maanden later hetzelfde verhaal, nu met Kimberly Wyatt, lid van popgroep Pussycat Dolls. Ik kreeg dat wel gedaan, maar vroeg hem tegelijk wat ik eraan overhield. Cristiano had een Porsche Carrera in die tijd en hij beloofde me: ‘Als ik ooit naar Real Madrid ga, dan verkoop ik je die wagen voor de helft van de prijs. In 2009 was het zover. Ik betaalde 34.000 euro in plaats van 68.000 euro. (lacht) Daags nadien verkocht ik de auto door voor 57.000 euro. Niet slecht voor twee gsm-nummers.”

KIJK. Rod Thornley vertelt over zijn tijd bij Manchester United in de podcast ‘Under the Cosh’

Broodje snus

“Rooney wou altijd z'n massage, zelfs in de rust van een wedstrijd”, gaat Thornley verder. “Scholes vrijwel nooit. Hij kwam op de club, trainde en ging daarna zo snel mogelijk weer naar huis. Nicky Butt was dan weer de grootste grappenmaker, hij had het altijd op Phil Neville gemunt. Ikzelf deed gretig mee.”

“Het gebeurde dat spelers soms met belachelijke kleding op de club kwamen. Cristiano Ronaldo was op dat vlak een uitblinker. Ik maakte er dan een sport van om die kleren middenin de kleedkamer te hangen, zodat iedereen ze kon zien. Ach, het droeg allemaal bij tot de teamgeest. Als iedereen ermee kon lachen, dan was iedereen ook blij”, aldus Thornley.

Quote Wayne Rooney prees me als volgtip aan bij zijn fans, van de ene dag op de andere kreeg ik 25.000 volgers. Rod Thornley

Volledig scherm Wayne Rooney. © EPA

De man deelde uit, maar kon zelf ook incasseren. “Op weg naar een voorbereidingstoernooi in de Verenigde Staten boden de spelers me een broodje aan. Ik werd doodziek, in het hotel trok ik al groen weg. Eens de training aan de gang was, kotste ik meermaals de boel onder. Bleek dat ze snus (snuiftabak, red.) op mijn broodje hadden gelegd.”

“Op dezelfde reis vond Wayne Rooney trouwens mijn Twitter-account. Ik volgde een paar vrienden, maar van de ene dag op de andere had ik plots 25.000 volgers die me op de korrel namen. Rooney had me als volgtip aangeprezen bij zijn fans", lacht Thornley, die verder vertelt hoe hij meehielp om de Brazilianen Rafael en Anderson Engels te leren. “Rafael deed het perfect. Anderson zei steevast ‘dicky head’ in plaats van 'dickhead’.”

Volledig scherm Brazilianen (zoals Anderson) moesten Engels kunnen spreken van coach Alex Ferguson.

De tranen van Januzaj

Ook over de Belgen bij United heeft Thornley iets te vertellen in ‘Under the Cosh’. Enter Adnan Januzaj, op de rand van zijn doorbraak onder David Moyes. Thornley: “Hij had in Thailand een helft meegespeeld en was daarin goed. Phil Neville nam me bij de arm. Hij zei dat Adnan wat maniertjes had gekregen en bepaalde stafleden daarmee op de zenuwen werkte. Hij vroeg of ik een woordje kon doen.”

“De volgende ochtend ging ik naar Januzajs kamer. Ik zei: ‘Makker, je hebt een halve match voor Manchester United gespeeld en je doet alsof je het WK gewonnen hebt. Je maakt jezelf onmogelijk bij sommigen. De nieuwe coach vraagt bij de staf rond hoe de spelers zijn, wat denk je dat de ze zullen zeggen als het over jou gaat? Gedraag je en concenctreer je op het voetbal’.”

“Iets later leerde ik dat Adnan in tranen bij Patrice Evra belandde. Evra zei Januzaj dat ik het beste met hem voorhad. Adnan is me komen bedanken. Hij gedroeg zich daarna... voor de volle vier maanden.”

Volledig scherm Adnan Januzaj. © Photo News