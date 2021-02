Een opsteker voor Club: hertest Mignolet levert negatief resultaat op

Club BruggeGoed nieuws voor Club Brugge. Simon Mignolet is dan toch niet besmet met Covid-19, in tegenstelling tot wat de test van gisteren liet uitschijnen. De doelman kan dus vanavond gewoon onder de lat staan tegen Dinamo Kiev. Minder prettig nieuws voor Charles De Ketelaere: hij bleek ook in de hertest positief.