Een operatie van 111 miljoen euro: hoe Neymar Jr zijn voetbaltoekomst mee in de handen van een Belg legde

Voetbal INTERVIEW. Arne Engels, van 1B tot ontdekking in Bundesliga en zaterdag tegen Bayern: “Had gehoopt op meer waardering bij Club Brugge”

“Wat de mensen over mij denken of wat er geschreven wordt, interesseert me niet.” In alle stilte ontpopte Arne Engels (19) zich tot basispion in de Bundesliga. Van Club NXT naar Augsburg. Tot bij de Rode Duivels? “Daar lig ik niet echt wakker van.”