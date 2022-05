Een krankzinnig record: mythisch shirt van Diego Maradona geveild voor 8,8 miljoen euro

Het duel tussen Argentinië en Engeland is een van de meest tot de verbeelding sprekende voetbalwedstrijden aller tijden. De wedstrijd werd onder politieke hoogspanning gespeeld, vanwege de oorlog om de Falklandeilanden van twee jaar eerder. In vier dolle minuten vlak na de pauze nam Maradona beide Argentijnse doelpunten voor zijn rekening: het eerste scoorde hij met de ‘Hand van God’, het tweede na een slalom voorbij zowat alle Engelse spelers, doelman Peter Shilton inbegrepen. Verder dan de aansluitingstreffer van Gary Lineker in de slotfase kwam Engeland niet meer.

Niet het echte shirt?

Het truitje werd aangeboden door voormalig Engels international Steve Hodge, die het shirt na de wedstrijd met Maradona zou hebben geruild. De familie van de Argentijnse voetballer zei begin april dat het bewuste shirt in handen is van iemand anders dan Hodge. Het geveilde shirt zou het shirt zijn dat Maradona droeg in de eerste helft van de wedstrijd, hij scoorde de doelpunten in de tweede helft. Veilinghuis Sotheby’s zegt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat is vastgesteld dat Maradona het geveilde shirt droeg in de tweede helft.