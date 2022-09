“Een klein wonder”: na lange coma door botsing zei Nederlandse profvoetballer ineens ‘yes’ tegen verpleegster

VoetbalHoopvol nieuws uit het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Sinds twee weken kan de Nederlandse voetballer Donny van Iperen, die door een botsing met een keeper begin augustus lange tijd in coma lag, weer praten. Joey van Iperen, de broer van, noemt het een klein wonder.

Een kasplantje. Daar hield Joey van Iperen lange tijd rekening mee, nadat zijn broer Donny zes weken geleden in Moldavië, tijdens een duel van zijn club FC Zimbru, in coma was beland na een ongelukkige botsing met de keeper van Dinamo-Auto. “Maar het zag er ook niet goed uit”, vertelt de 36-jarige Joey van Iperen. “De eerste twee dagen hebben we echt gevreesd voor zijn leven.” Bovendien verliep de repatriëring naar Nederland moeizaam. Omdat hij ingeschreven was als burger van Moldavië, had gij geen Nederlandse zorgverzekering.

Hoe slecht de situatie ook was, toch hield de familie van de voetballer hoop. Dat lichtpuntje is er nu. “Ja, want sinds twee weken kan Donny weer praten”, vertelt. “Weliswaar gaat het nog maar om een paar woordjes en beslist nog geen lange zinnen. Sterker nog, het is nog vrij onsamenhangend allemaal. Maar het begin is er. Hij zei ‘yes’ op de vraag van een verpleegster. Dat is natuurlijk geweldig nieuws.”

Het moet leiden tot een verdere genezing. Maar in hoeverre de 27-jarige voetballer uit Sint Pancras herstelt, daar durft Joey van Iperen op dit moment geen uitspraken over te doen. “We hopen natuurlijk dat Donny ooit weer op het veld staat. Maar je moet ook reëel zijn. Dat zou een wonder zijn. Het zou daarom al mooi zijn als Donny er niks aan over houdt, een leven kan leiden zoals ieder ander.”

Van Iperen maakte zijn profdebuut bij Telstar, nadat hij in de jeugd had gespeeld voor AZ en Cambuur. Hij speelde daarna nog voor Go Ahead Eagles en voor AE Karaiskakis op het tweede niveau in Griekenland.

