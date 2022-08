Eén jaar Radja Nainggolan in ‘t Stad: “Hij is een familieman geworden hier”

Jupiler Pro LeagueEén jaar Radja Nainggolan (34) in Antwerpen. Dat is één fikse boete, zes doelpunten, heel wat gewaagde uitspraken, en een ontelbare liefde voor ‘t Stad. En: the best is yet to come.