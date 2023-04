“Een grappenmaker naast én een wapen op het veld”: op zoek naar de meerwaarde van Islam Slimani, de Algerijnse bliksemafleider van Anderlecht

Essevee leeft nog na klinkende zege in Eupen, Vormer scoort en laat (drie keer!) scoren: “Zou grote domper zijn, mocht Club niet winnen van Eupen”

Zulte Waregem leeft nog. Essevee moest winnen in Eupen, en het won in Eupen. En hoe. Aan de rust flikkerde een 0-4 voorsprong op de bordjes, na onder andere een hattrick van Zinho Gano, en had Louis Bostyn nog niet één keer moeten ingrijpen. Zulte Waregem kwam na een snelle tegengoal na de pauze nooit meer echt in de problemen, maar is ondanks de overwinning ook nog lang niet uit de problemen. Mirakel één heeft zich aan de Kehrweg voltrokken, mirakel twee moet volgende week tegen Cercle Brugge worden waargemaakt. Maar: het kan weer. Met dank vooral aan een grootse Ruud Vormer, goed voor drie assists en een doelpunt.