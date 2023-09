Een flinke afstraffing: Kompany en Burnley gaan met 2-5 de boot in tegen Tottenham

Trésor tóch naar Burnley: Kompany overtuigt Gen­k-aanvaller alsnog van uitleen­beurt met verplichte aankoopop­tie

Na een goed gesprek met Vincent Kompany is Mike Trésor alsnog overstag gegaan. De 24-jarige Rode Duivel ruilt Racing Genk in voor Burnley. Trésor neemt op korte termijn het vliegtuig om in Engeland zijn medische en fysieke testen af te leggen. Vrijdag, wanneer de Engelse markt sluit, moet de transfer helemaal officieel beklonken worden.