Een confrontatie met Philippe Clement? Union treft Monaco of PSV als het Rangers uitschakelt - AA Gent tegen Omonoia uit Cyprus

Club Brugge Hoefkens over transfer­soap rond De Ketelaere: “Hij gaf aan dat het mentaal te veel werd”

Nog steeds geen witte rook in de soap rond Charles De Ketelaere (21), ook al is een deal van 35 miljoen euro nakend. In afwachting traint de aanvaller al even niet meer mee, zo bevestigde Club-coach Carl Hoefkens eerder vandaag op z'n persbabbel. “Als coach wil ik dat iedereen die aanwezig is in het basecamp, all in kan gaan en zich ten alle tijden voor de volle 100 procent kan geven. Voor Charles was dat niet meer mogelijk.”

29 juli