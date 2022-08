Een confrontatie met Clement? Union treft Monaco of PSV als het Rangers uitschakelt - Ook AA Gent, Antwerp en Anderlecht kennen mogelijke tegenstanders

VoetbalVanmiddag werd er in het Zwitserse Nyon geloot voor de play-offs van de Champions League, Europa League en Conference League. Als Union het Schotse Rangers kan uitschakelen, wacht in de laatste voorronde van het kampioenenbal een confrontatie met de winnaar van de wedstrijd AS Monaco-PSV. AA Gent treft in de play-offs van de Europa League Omonoia uit Cyprus. Voor Antwerp staat tegen Lilleström een duel met Breidablik (IJsland) of Basaksehir (Turkije) op het spel. Als Anderlecht het Estste Paide elimineert, speelt het mogelijk tegen Young Boys (Zwitserland).

In de play-offronde van de Champions League strijden twaalf teams voor de laatste zes tickets voor de groepsfase. Wil Union in de play-offronde geraken, dan moet de Belgische vicekampioen eerst nog het Schotse Rangers uitschakelen in de derde kwalificatieronde. De heenmatch is vanavond in Leuven, de return volgt volgende week dinsdag.

AS Monaco wordt gecoacht door Philippe Clement. De club van Eliot Matazo eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Ligue 1, achter PSG en Marseille. PSV is de nummer twee van het voorbije seizoen in de Eredivisie. Yorbe Vertessen, Johan Bakayoko en reservedoelmannen Maxime Delanghe en Kjell Peersman staan in Eindhoven op de loonlijst.

Volledig scherm Yorbe Vertessen © Photo News

AA Gent treft Omonoia

Ook AA Gent kent zijn tegenstander. In de laatste voorronde van de Europa League mogen Vanhaezebrouck & co het opnemen tegen Omonoia uit Cyprus. De Buffalo’s spelen eerst thuis op 18 augustus, een week later volgt de terugwedstrijd. Omonoia kwam de voorbije dagen al eens in het nieuws. Lamkel Zé leek op naar de Cypriotische club, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Als AA Gent wordt uitgeschakeld, belandt het in de poules van de Conference League.

Volledig scherm © Photo News

Antwerp naar IJsland of Turkije

Als Antwerp het Noorse Lilleström uitschakelt, wacht een duel tegen Breidablik (IJsland) of Basaksehir (Turkije). De Great Old speelt eerst op verplaatsing.

Anderlecht mogelijk tegen Young Boys

Geen simpele loting voor paars-wit. Als Anderlecht afrekent met Paide Linnameeskond, speelt het tegen de winnaar van het duel tussen KuPS (Finland) en Young Boys (Zwitserland). Young Boys was de voorbije jaren een vaste klant in de Champions League. Net als Antwerp speelt Anderlecht eerst op verplaatsing.

Volledig scherm Felice Mazzu © BELGA