Een carrière overschaduwd door psychische problemen: Josip Iličić krijgt afscheid door grote poort bij Atalanta

Buitenlands voetbalJosip Iličić is niet langer een voetballer van Atalanta. De Sloveense doelpuntenmachine en de club uit Bergamo hebben in onderling overleg het contract ontbonden, mede door psychische problemen waar Iličić de voorbije jaren mee kampte. Al zal de Sloveen voor altijd een plek hebben in de harten van de Atalanta-fans. Dat bewees zijn afscheid.

“Grazie di tutto” - “Bedankt voor alles”: dat viel te lezen op een van de vele spandoeken voorafgaand aan het duel tussen Atalanta en Torino. De spelers vormden een erehaag. Zijn spitsbroeder de voorbije jaren, Duvan Zapata, gaf hem een vriendschappelijk tikje tegen het hoofd. Enkelen gaven Iličić een dikke knuffel. De Sloveen - die vanwege zijn speelstijl ‘Il Professore’ wordt genoemd in Italië - zal voor altijd een van hen zijn. Met 60 doelpunten en 44 assists in 173 wedstrijden was hij een exponent in de steile opmars van de club uit Bergamo.

Nu komt er dus een einde aan het sprookjeshuwelijk. Niet door strubbelingen of een transfer. In onderling overleg gingen beide partijen uit elkaar - Iličić had nog een contract tot 2023. Na Nieuwjaar speelde de Sloveen nauwelijks nog een wedstrijd voor Atalanta. De spits kreeg af te rekenen met een depressie.

Ook in 2020 ontbrak hij een tijdje met psychische problemen, de coronacrisis was de aanleiding. Zelf raakte hij niet besmet, maar de drama’s die het virus voortbracht, raakten hem naar verluidt diep. Iličić leefde in het hart van Bergamo, dat zwaar getroffen werd. Op 10 maart 2020 scoorde hij vier doelpunten in de Champions League-wedstrijd bij Valencia. De wedstrijdbal - als beloning voor zijn goals - hield Ilicic niet voor zichzelf. Hij schonk het aan een ziekenhuis in Bergamo, waar coronapatiënten streden om hun leven.

Ilicic viert een van zijn vier doelpunten in de wedstrijd bij Valencia.

Iličić vertrok enkele maanden later naar Slovenië om zichzelf terug te vinden en om tijd door te brengen met zijn vrouw en twee dochters. In Italiaanse media ging het gerucht de ronde dat Iličić’ vrouw hem had bedrogen en dat hij daardoor afwezig was, al werd dat door de Sloveen stellig ontkend.

Iličić, een spits van 1,90m, wordt vaak omschreven als een ‘vriendelijke reus’. Het is een gevoelige jongen die een moeilijke jeugd kende. Zo kwam zijn vader brutaal om het leven en moest hij als kind vluchten uit de onrustige Balkan-regio. Toch maakte hij het als profvoetballer in Italië, bij onder meer Fiorentina en Atalanta. In 2018 “vreesde hij voor zijn leven” toen hij een mysterieuze bacteriële infectie in de lymfeklieren opliep. De dood van zijn ploegmaat bij Fiorentina Davide Astori hakte er diep in.

De toekomst van Iličić is vooralsnog onduidelijk. Zelf heeft de Sloveen al aangeven te willen doorgaan met voetballen en het liefst in Italië. Bologna - dat al Zirkzee haalde - en Verona tonen interesse.

