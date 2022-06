Een blik op FC Burnley, de nieuwe werkgever van Kompany: “Weet hij wel waaraan hij begint?”

Belgisch voetbal Ronny Deila is de nieuwe trainer van Standard, dat forse afkoopsom moest betalen: “Regelmaat en winnaars­men­ta­li­teit in de ploeg krijgen”

Na een flirt van meerdere weken officialiseerde Standard gisteren de komst van trainer Ronny Deila (46). De Noorse prijzenpakker (ex-Celtic) was de droomkandidaat van de nieuwe leiding en komt over van New York City FC. “Vanaf het begin was ik gecharmeerd van het voorstel van Standard. Het was een avontuur dat ik absoluut wou aangaan”, laat Deila op de clubwebsite weten. Later deze week wordt hij voorgesteld aan de Belgische pers.

