Een blik op de grootste momenten uit de carrière van Gerd Müller en zijn indrukwekkende statistieken: van de Gouden Bal tot wereldkampioen

Buitenlands voetbalMet het overlijden van Gerd Müller verloor de voetbalwereld een icoon. In de jaren 60 en 70 bouwde de Duitse doelpuntenmachine een indrukwekkende carrière uit. Wij vatten die voor u samen in enkele opvallende momenten en werpen nog eens een blik op zijn fenomenale statistieken.

1967. Een speciaal jaar voor Gerd, in veel opzichten. Hij wordt voor het eerst ‘Torjägerkanone’ van de Bundesliga met 28 goals en wordt verkozen tot Duits Voetballer van het Jaar.

Volledig scherm Gerd Müller in 1967, toen hij topscorer en Duits Voetballer van het Jaar werd. © FC Bayern

1970. Ballon d’Or. Bayern speelt géén kampioen, maar toch is Müller aan het feest. Met een indrukwekkende 38 goals pakt hij zijn derde kroon als topschutter. In de zomer trapt hij met nog eens 10 goals West-Duitsland naar een derde plaats op het WK. Resultaat: hij is de eerste Duitse winnaar van de Ballon d’Or.

Volledig scherm Gerd Müller krijgt de Gouden Bal overhandigd in 1970. © FC Bayern

1972. Müller’s eerste prijs met Duitsland. Nadat hij in de Bundesliga 40 goals scoort en voor de tweede keer kampioen speelt, trekt Müller vol vertrouwen richting EK. Zowel in de halve finale (tegen België) als in de finale tegen de USSR lukt Müller twee goals. Duitsland is voor het eerst Europees kampioen.

Volledig scherm Gerd Müller werd in 1972 Europees kampioen met Duitsland. © FC Bayern

1974. Weltmeister! Müller scoort ‘slechts’ drie keer op het WK, maar eentje daarvan is wel cruciaal, in de finale tegen Nederland. Een ‘vintage’ Müller-doelpunt: in de draai vliegensvlug op doel knallen.

Volledig scherm Gerd Müller maakt het beslissende doelpunt in de WK-finale van 1974 tegen Nederland. © FC Bayern

1981. Na twee seizoenen Amerika (waar hij zelfs een restaurant - genaamd ‘Gerd Mueller’s Ambry’ heeft) hangt Müller op 11 augustus 1981 zijn schoenen definitief aan de haak. Hij is dan 36. Zijn prijzenkast is propvol. Hij werd liefst zeven keer topschutter van de Bundesliga. Allesomvattend: Müller kroonde zich in 18 verschillende competities en toernooien tot beste doelschutter.

Volledig scherm © FC Bayern

1992. Na een zware alcoholverslaving is het Bayern dat iets terugdoet voor haar grootste schutter ooit. Uli Hoeness en Franz Beckenbauer geven Müller een job als trainer van de beloften, een functie die hij tot in 2014 zou bekleden. Om nog één keer te duiden wat Müller betekende: in 2008 werd het Rieser Sportpark in zijn thuisstad Nördlingen herdoopt tot het Gerd Müller Stadion en in 2018 kreeg Müller, allicht de grootste Duitse aanvaller ooit, een plaatsje in het beste Duitse elftal ooit.

Indrukwekkende cijfers

427 matchen in de Bundesliga (allen voor Bayern München): 365 doelpunten, 101 assists

Totaal carrière: 523 goals en 104 assists in 580 wedstrijden

7x topschutter van de Bundesliga:

1966-67 (28 doelpunten)

1968-69 (30 doelpunten)

1969-70 (38 doelpunten)

1971-72 (40 doelpunten) een record dat 49 jaar standhield, tot Robert Lewandowski het vorig seizoen verbrak

1972-73 (36 doelpunten)

1973-74 (30 doelpunten)

1977-78 (24 doelpunten)

Volledig scherm Gerd Müller met het kanon van topscorer in de Bundesliga. © FC Bayern

Europees kampioen in 1972

Wereldkampioen in 1974, maakte in de finale in minuut 43 de winning goal tegen Nederland

68 goals in 62 interlands

1964-1979 Bayern München

1979-1981 FL Strikers (VS)

1981-1982 Smith Brothers (VS)

Volledig scherm © AFP