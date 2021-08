Een blik achter de schermen bij de voorstelling van Lionel Messi

Messi komt toe op de luchthaven in Parijs met PSG-mondmasker en bijhorend T-shirt. Daar mag hij even pauselijk zwaaien naar de enthousiaste fans. Lang duurt het niet, want Messi moet onmiddellijk naar het ziekenhuis waar hij zijn medische testen aflegt. Door naar het hotel waar heel wat PSG-supporters een glimp willen opvangen van Messi om vroeg in bed te kruipen, want er staan heel wat formaliteiten op het programma.