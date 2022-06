“Een aanfluiting. Alsof we in een café zonder bier zaten”: Spaanse media snappen niks van invallersrol Ronaldo

VoetbalGeen Cristiano Ronaldo in de basis bij Portugal, gisteren in de Nations League-wedstrijd in Spanje (1-1). En dat is zeldzaam. Héél zeldzaam, zelfs. “Een tactische beslissing”, noemt bondscoach Fernando Santos het. Een beslissing die de Spaanse media maar matig konden appreciëren...

‘t Was toch een beetje een atypisch zicht: Cristiano Ronaldo die het Portugese volkslied meezong vanop de bank. Hij deed het daarom niet minder fanatiek en ook tijdens de opwarming in het Estadio Benito Villamarín was een glimlach nooit ver weg, maar toch zal het ongetwijfeld wat gewrongen hebben bij CR7 dat hij, voor de kraker tegen Spanje nota bene, over het hoofd werd gezien door zijn bondscoach. Want dat gebeurde immers nog maar voor de tweede keer in veertien jaar. De vorige keer dat het hem overkwam was op 7 oktober 2017 in de met 2-0-gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Toen viel hij in en scoorde hij, maar tegen Spanje lukte dat níet.

Quote Een beslissing ingegeven door het technische en het tactische. Het leek ons de beste optie voor de manier waarop we de wedstrijd wilden aanpakken. Fernando Santos over het bankzitterstatuut van Cristiano Ronaldo

Hoe dan ook mocht Fernando Santos het achteraf uitleggen waarom hij zijn absolute sterspeler, 37 intussen, passeerde. “Ik vond dat het voor deze wedstrijd beter was om te starten met de spelers die ik daadwerkelijk aan de aftrap heb gebracht”, zo verklaart Fernando Santos zijn keuze voor de drietand Leão-André Silva-Otavinho. “Een beslissing ingegeven door het technische en het tactische. Het leek ons de beste optie, voor de manier waarop we de wedstrijd wilden aanpakken. Het heeft niks te maken met Cristiano’s kwaliteiten - die worden niet in vraag gesteld. Er zijn momenten waarop je het anders moet aanpakken. We geloofden dat hij een rol van betekenis kon spelen in de tweede helft”, zo klonk het bij de oefenmeester.

Cristiano Ronaldo viel dus ook effectief in, maar het was Ricardo Horta - een andere invaller - die in het slot van de wedstrijd nog een punt uit de brand kon slepen voor de Portugezen. Hij strafte slap verdedigen af bij de Spanjaarden nadat Morata in de eerste helft al het eindstation was na een prinsheerlijke counter, die werd opgezet door de beresterke Gavi en Sarabia. In de andere partij van de groep won Tsjechië met 2-1 van Zwitserland. De Tsjechen leiden zo na één speeldag de dans voor Spanje en Portugal. Zondag trekt Spanje naar Tsjechië, Portugal ontvangt dan Zwitserland.

‘t Valt af te wachten of Santos het dan wél doet met CR7 in de basis. Die reageerde na de wedstrijd nog met een post op Instagram, maar deed dat heel erg nuchter. “De Nations League is een competitie die voor altijd verbonden zal zijn met onze nationale ploeg, want wij waren de eersten die deze hebben gewonnen. Onze start in deze editie, met een belangrijk gelijkspel in Spanje, hernieuwt die ambitie. Hetzelfde als altijd, hetzelfde dat ons beweegt en ons te allen tijde verenigt: winnen voor Portugal!”, klonk het ambitieus.

“Een aanfluiting” Ook in de Spaanse media - meer bepaald in de Madrileens gezinde kranten - was er de nodige verbazing over de plek op de bank voor Ronaldo. “Ronaldo op de bank gaf een onnatuurlijke sfeer aan de wedstrijd, alsof we in een café zonder bier zaten”, schreef Marca. “Fernando Santos zorgde voor een aanfluiting. Real Madrid heeft er vier jaar over gedaan om uit te vinden hoe je moet spelen zonder Ronaldo”, vond AS.

