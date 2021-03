Eden Hazard, opnieuw in Madrid, heeft 'wederopbouw van onderlichaam' nodig

Hazard gaat uiteindelijk niet onder het mes. Zowel dokter James Cooper, die Hazard in 2017 opereerde aan zijn rechterenkel in Londen, als dokter Eugene Curry, de chirurg die Hazard in maart vorig jaar op de tafel had liggen, stelde een conservatieve behandeling voor. Beide artsen werden hierin gesterkt door de medische vaststelling dat de bewuste enkel eenzelfde flexibiliteit vertoont als de 'goede' linkerenkel. Bijgevolg kan het titanium plaatje in de rechterenkel niet de oorzaak zijn van de elf (spier)blessures in twintig maanden. Het is een diagnose die wordt bijgetreden door dokter Kris Van Crombrugge van de nationale ploeg, die de voorbije jaren bekend is geraakt met het medische dossier van de speler.