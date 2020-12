Eden Hazard na spierblessure weer op oefenveld Real Madrid

Hazard blesseerde zich in de competitiematch tegen Alaves na 25 minuten. Hinkend ging hij van het veld. Twee dagen later kwam het verdict: spierblessure in de rechterdij. Zijn afwezigheid werd geschat op minstens twee à drie weken. Twaalf dagen later staat de 29-jarige Rode Duivel weer op het Madrileense oefenveld.