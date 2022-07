Duitsland is tweede finalist op EK vrouwenvoetbal en kan zondag al negende (!) Europese titel veroveren

Club Brugge Nog steeds geen akkoord tussen Club en AC Milan rond De Ketelaere, ondanks verhoogd bod van 31 miljoen euro plus 4 miljoen aan bonussen

Club Brugge houdt het been stijf. AC Milan verleidde blauw-zwart vandaag volgens ‘La Gazetta dello Sport’ met een nieuw en verhoogd bod op Charles De Ketelaere (21). 31 miljoen euro, plus 4 miljoen aan mogelijke bonussen. De vereiste 35 miljoen, maar Club zweert bij een hoger vast bedrag en minder bonussen. De Rode Duivel kan in Milaan jaarlijks 2,3 miljoen euro verdienen. Een doorbraak in het complexe dossier wordt ook vandaag nog niet verwacht.

16:24