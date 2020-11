Duitse pers looft Dortmund-Belgen na simpele zege op Jan Breydel: “Borussen konden zich sparen voor match tegen Bayern”

Bild: “Een HaHaHa-overwinning, Witsel deed het uitstekend als centrale verdediger”

Kicker: “Dortmund kon zich sparen voor match van zaterdag tegen Bayern”

“De overwinning tegen de moedige Belgen was slechts in het begin eventjes in gevaar”, schrijft Kicker. “Hazard blokte een schot van Lang, nadien miste Dennis een kopbal. De eerste kans voor Dortmund was meteen prijs. De Brugse doelman speelde daarin een doorslaggevende rol: Mignolet schatte een voorzet van Delaney verkeerd in, waardoor Hazard Dortmund op voorsprong kon zetten. De wedstrijd kantelde na het doelpunt duidelijk in het voordeel van de Borussen. Dortmund was in de eerste 45 minuten niet zo overweldigend superieur als het resultaat liet uitschijnen, maar was gewoon veel efficiënter.”