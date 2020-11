Duitse kranten vernietigend voor bondscoach Löw na ‘Tiefpunkt’ in Spanje: “Zit Löw nog op zijn plaats?”

VoetbalSechs-Null. Duitsland ging gisteravond met de billen bloot in Spanje. Geen Final Four en de grootste vernedering voor Die Mannschaft sinds 1931. De Duitse media spreken over een ramp: “Das Jogi-Desaster.”

En zeggen dat wij gisteren in onze dinsdagkrant stilletjes hoopten op de Duitsers. Het was bijna tien jaar geleden dat de Rode Duivels nog eens tegen Die Mannschaft waren uitgekomen. Met Spanje heeft onze Gouden Generatie zich immers al eens kunnen meten aan het begin van de regeerperiode van bondscoach Martínez. Op 1 september 2016 werd het 0-2 in het Koning Boudewijnstadion. De Duivels kunnen bij kwalificatie voor de Final Four van de Nations League dus dromen van sportieve revanche.

Dat Spanje en niet Duitsland zich bij de laatste vier in de Nations League schaarde kwam door een dolle avond in Sevilla. De wereldkampioen van 2014 wist van geen hout pijlen te maken tegen de wereldkampioen van 2010. Het resultaat na een hattrick van Ferran Torres en goals van Morata, Rodri en Oyarzabal: 6-0. Een ontluisterende nederlaag voor Duitsland, het was van 1931 geleden dat Die Mannschaft met zo’n verschil had verloren. Joachim Löw moest het in eigen land ontgelden. Ook de lusteloze indruk van de spelers zorgde voor scherpe kritiek.

© AP

Bild: “Zeven maanden voor het EK de vraag stellen of Löw nog op de juiste plaats zit”

Bild, de grootste krant in Duitsland, pakt op de cover uit met de woorden “Das Jogi-Desaster.” Bondscoach Joachim Löw zit sinds 2016 aan het roer van de nationale ploeg en zette na de erbarmelijke beurt op het WK in 2018 ervaren spelers als Boateng, Hummels en Müller bij het huisvuil. Bedoeling was om een Duitsland 2.0 te maken met spelers als Sané, Gnabry, Werner en Goretzka. Van de oudgedienden bleven enkel Neuer en Kroos over.

“Bijna zeven maanden voor de start van het EK moet de Duitse bond zich de vraag stellen of Löw nog de juiste man op de juiste plaats is”, schrijft Bild verder. “Heeft het geen zin om na te denken over alternatieven als Ralf Rangnick of Stefan Kuntz? Löw leek op sommige momenten heel onverschillig. De verdediging oogde hulpeloos, Kroos en Goretzka kregen het middenveld nooit onder controle. Max werd op de linkerflank dolgespeeld door Torres. En er ontbrak een leider, terwijl de Spanjaarden constant op het veld te horen waren.”

"Das Jogi-Desaster" kopt Bild. © Bild

Sport Bild speculeert met Hansi Flick (Bayern) al over de opvolging van Löw. © Sport Bild

Schweinsteiger: “Er moet iets veranderen”

Verderop in Bild hield recordinternational Lothar Matthäus een pleidooi om spelers als Müller, Boateng en Hummels bij de nationale ploeg te halen. Bastian Schweinsteiger was op Duitse zender ARD ook vernietigend. “Dit is een verschrikkelijke nekslag geweest. Wat me nog het meest dwars zat, was dat onze ploeg niet terug vocht. Het voelde niet aan als een team. Je hoorde alleen de Spanjaarden spreken op het veld.”

“Er moet iets veranderen”, ging Schweini verder. “Je moet bepaalde dingen toch in vraag stellen. Dat is niet hoe je met de Duitse nationale ploeg naar buiten wil komen. Er zijn bepaalde waarden die een Duits international moet vertegenwoordigen. Dat heb ik vandaag amper op het veld gezien.”

Bastian Schweinsteiger. © AFP

Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Löw was net zo passief als z’n ploeg”

De Frankfurter Allgemeine Zeitung titelde op “hét Duitse dieptepunt”. De krant zag een complete hulpeloosheid in alle gelederen van de Duitse ploeg, veel individuele fouten en “slaperigheid”. “De Spaanse mix van hoge druk en snelle balcirculatie werd verwacht, maar het team van Löw bracht er maar weinig tegenin. Het was voor de Spanjaarden makkelijk om de zwakke plekken in de Duitse verdediging uit te buiten.”

“Löw beleefde de nederlaag net zo passief als zijn ploeg. De verhoopte stap naar de Europese top is er nog altijd niet gekomen. De Duitse ploeg benaderde deze wedstrijd als een finale, maar we mogen blij zijn dat het ‘maar’ om de Nations League ging. Het was de grootste nederlaag van een Duitse nationale ploeg sinds 24 mei 1931, toen werd het 0-6 in Berlijn tegen Oostenrijk.”

De website van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. © FAZ

Der Spiegel: “Wat een voetbalramp”

“We mogen niet vergeten dat de Spanjaarden zeer sterk waren”, schrijft Der Spiegel. Maar voorts zijn ook zij bijzonder kritisch voor bondscoach Joachim Löw. “De bondscoach was radeloos en had geen ideeën. Er zijn vier lange maanden tot de volgende interland. Er moet en zal iets gebeuren. Hoe langer de match tegen Spanje duurde hoe meer de namen Boateng, Hummels en Müller vielen. Löw zal deze discussie nog een aantal maanden moeten voeren. De nationale ploeg heeft met deze prestatie toch wel wat fans verloren. Wat een avond, wat een debacle, wat een voetbalramp.”

Der Spiegel spreekt van een debacle in Sevilla. © Der Spiegel

Kicker: “Eenrichtingsvoetbal in Sevilla”

Het Duitse blad Kicker koppelde meteen een poll aan de historische nederlaag van de Duitse nationale ploeg. “Gelooft u nog in een EK-overwinning van Duitsland volgend jaar?”, luidt de vraag. Van de meer dan 560.000 stemmers antwoordt ruim 82 procent ‘neen’. “Het was eenrichtingsverkeer in Spanje”, schrijft Kicker verder. “De Spanjaarden voerden een demonstratie op. De Duitse ploeg verloor maar één keer zwaarder in de geschiedenis van het voetbal en dat was in 1909 tegen Engeland (0-9).

"Löw en co beleven een 6-0-blamage", aldus Kicker. © Kicker

Marca: “Historische demonstratie tegen Duitsland”

In Spanje uiteraard euforie voor de prestatie van de ploeg van bondscoach Luis Enrique, al werd ook de zwakke prestatie van de Duitsers er onder de loep genomen. “Duitsland moest het in afwezigheid van Kimmich zonder hun beste speler doen. Als iets de Duitse teams in het verleden heeft onderscheiden dan wel spelers met autoriteit en persoonlijkheid. In Sevilla was Die Mannschaft een karikatuur van zichzelf.”

“Neuer was de enige op niveau en vermeed nog veel erger. Max werd opgeslokt door Ferran Torres en op het middenveld leek Gündogan twee planeten van zijn beste versie verwijderd te zijn. Vooraan kon enkel Werner een schaarse keer uitbreken. De Duitse zonsverduistering was wel érg donker”, aldus Marca.

De cover van Marca deze ochtend. © Marca

© Photo News

Joachim Löw. © REUTERS