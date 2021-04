Duitse krant komt met ferme onthullingen rond Arabisch geld en politieke invloed op Super League: “Kremlin zorgde ervoor dat Chelsea zich terugtrok”

VoetbalNiet alleen de protesterende fans aan de poorten van Stamford Bridge, maar vooral een telefoontje uit het Kremlin deed Chelsea uit de Super League stappen. Niet JP Morgan, maar wel Saudi-Arabië zat achter het startkapitaal van 3,5 miljard euro. En Real-voorzitter Pérez? Die mag in de woestijn een soort Las Vegas ter waarde van 6,5 miljard euro bouwen. Het goed geïnformeerde Süddeutsche Zeitung doet nieuwe lijken uit de kast vallen in het verhaal rond de Super League.

Geld, geld en nog eens geld. Daar was het de twaalf clubs van de Super League in hoofdzaak om te doen. De ondertussen schijnbaar opgedoekte supercompetitie met Real Madrid, Barcelona, Atlético, Inter, Juventus, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham zou voor een nieuw economisch model in het voetbal zorgen dat het hoofd moest bieden aan de financiële uitdagingen van deze tijd.

De coronacrisis is er niet vreemd aan, maar ook zonder wereldwijde pandemie stapelden de grootste Europese clubs de voorbije jaren de schulden op. Tottenham heeft 1,2 miljard euro geïnvesteerd in het nieuwe stadion van de club, de schuldenberg van FC Barcelona is al jaren onderwerp van schrijfsels in binnen- en buitenland en ook Manchester United zou 650 miljoen euro in het rood staan. Schulden die volgens vele bronnen al jaren vooruit worden weggeschoven door de eigenaars, de Amerikaanse familie Glazer.

Zelfs het grote Real Madrid van Florentino Pérez, voorzitter van en brein achter de Super League, moet jaarlijks 900 miljoen euro in het laatje zien te brengen om nog maar break-even te draaien. Dat zeggen niet wij, maar dat zei Florentino Pérez deze week zelf op de Spaanse televisie. Logisch dus dat een gesloten Europese supercompetitie met alleen de grootste clubs interessant zou zijn, ook al blijven er van de twaalf stichtende leden met Barcelona, Juve en Real nu nog maar drie teams meer over.

VIDEO: Florentino Perez over de Super League

Kremlin

Negen ploegen keerden intussen hun kar. Vooral de beelden van protesterende fans voor de poorten van Stamford Bridge uit Engeland waren aandoenlijk, maar de knieval van Chelsea heeft volgens grondig onderzoek van Süddeutsche Zeitung weinig - of toch niet enkel en alleen - met het sentiment van de achterban te maken. Zo zou de club uit één van de rijkste wijken in Londen zich teruggetrokken hebben na een telefoontje van het Kremlin. De link tussen Roman Abramovich - sinds 2003 eigenaar van Chelsea - en de Russische president Vladimir Poetin, weet u wel.

“Gazprom, de grootste Russische holding die voor een groot deel in handen is van de staat, is de hoofdsponsor van de UEFA Champions League en hoort dat volgens het Kremlin te blijven”, schrijft Süddeutsche. “Bovendien wordt de EK-finale komende zomer in Sint-Petersburg gespeeld en laat Zenit Sint-Petersbrug nu net het speeltje van Gazprom zijn.” Of hoe vooral de Russisch sportief-politieke belangen een rol speelden in het terugtrekken van Chelsea uit de Super League.

Volledig scherm Protest voor de poorten van Stamford Bridge. © REUTERS

Saudisch geld

Hetzelfde verhaal zou zich voorgedaan hebben bij Manchester City, de club die in handen is van een investeringsgroep onder leiding van Sheikh Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij City hadden ze volgens Süddeutsche uitgevogeld dat het startkapitaal van 3,5 miljard euro van bank JP Morgan grotendeels gefinancierd werd met Saudi-Arabisch-geld. Niet dat de Emiraten en Saudi-Arabië op gespannen voet leven, maar in Abu Dhabi leggen ze de link met het autoritaire Saudisch regime liever niet zo openlijk bloot.

Dat laatste is overigens de reden waarom PSG al die tijd de boot van de Super League afhield. De relatie tussen de Qatarese eigenaars van de club en Saudi-Arabië is politiek gezien heel troebel. Door de snelle terugtrekking van Chelsea en Manchester City werd de druk op de andere Engelse clubs - onder meer door het protest van de fans - te groot. Als klap op de vuurpijl sprong ook premier Boris Johnson op de kar, hij zag de marktleidende positie van de Premier League bedreigd.

Volledig scherm Sheikh Mansour (midden). © anp

Viva Las Vegas

Florentino Pérez zag zo plots al zijn medestanders vertrekken. Volgens de Real-voorzitter is de Super League wel nog niet dood. Te meer omdat de 74-jarige Spanjaard zelf belangen heeft bij een gesloten supercompetitie gefinancierd door JP Morgan met Saudisch geld. Pérez kreeg volgens ‘The Times of London’ met zijn bouwbedrijf ACS vorig jaar een contract ter waarde van 6,5 miljard euro om in Saudi-Arabië met Quiddiya een soort Las Vegas voor moslims op te trekken. Real vaarde er ook wel bij en kreeg in ruil voor wat reclame voor Quiddiya 150 miljoen euro uit de pot.

In die zin is het logisch dat Pérez de Super League halsstarrig weigert te begraven. De voorzitter van Real Madrid stelde deze week dat de teruggetrokken clubs vanuit legaal oogpunt niet zomaar kunnen vertrekken uit de Super League. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. En dan is er nog de rol van de UEFA die nu bij monde van voorzitter Ceferin toetert dat het voetbal moet worden gered van het verderfelijke kapitalisme dat de Super League met zich meebrengt.

Volgens Süddeutsche probeert de Europese voetbalbond via via een lucratiever contract voor de Champions League te verkrijgen. Een Londonse investeringsgroep genaamd Centricus Assets zou met 6 miljard euro voor het kampioenenbal nog een stuk beter kunnen doen dan de 3,5 miljard van JP Morgan voor de Super League. Alleen zitten ook achter Centricus Assets Arabische geldstromen. Veel heiliger dan Pérez en co zijn ze bij de UEFA dus ook niet.

Of om het met een oorwurm uit 1976 te zeggen. ‘Money, money, money. Must be funny, in a rich man’s world.’

Volledig scherm UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin. © AP

