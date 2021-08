Dubbel feest in de familie: Na Dante scoort ook zus Luna Vanzeir (18) hattrick

De familie-Vanzeir goed bij schot. Daags na de hattrick van Dante (23) voor Union in de ruime zege tegen Standard deed zus Luna dat kunststukje fijntjes over. De 18-jarige aanvalster speelt voor de dames van OHL en legde er tegen Eendracht Aalst drie in het mandje. Killerinstinct zoals haar oudere broer.

“Ik vind dat alleen maar positief. Hoe meer je in de media komt, hoe leuker het ook is”, vertelde Luna eerder aan onze krant over de toenemende media-aandacht. “Dat geeft me een boost. Het is fijn om interviews, samen met mijn broer, te doen.” Er soms worden wel eens plaagstoten uitgedeeld. “Ik vroeg in het begin vaak: ‘Allez Dante, wanneer komt uw eerste goal.’ Er wordt zeker wel eens mee gelachen, maar we steunen elkaar heel hard en zijn altijd zeer fier als we elkaars goede prestaties zien.”