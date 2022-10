Drugsbende palmt verlaten villa van gewezen Liverpool-speler in en bouwt die om tot enorme cannabisplantage

VoetbalDe Engelse politie is een onderzoek gestart naar Jermaine Pennant (39), ex-speler van Liverpool. De reden? In zijn onbewoond herenhuis in Liverpool werd een professionele marihuanaplantage op industrieel niveau aangetroffen.

Het was YouTuber Lukka Ventures - die voor zijn kanaal verlaten villa’s opzoekt en in beeld brengt - die de opmerkelijke vondst deed. Naast een verwaarloosde vijver, tennisbaan, jacuzzi en binnenzwembad trof de man in het huis waar Pennant in 2006 ruim 3 miljoen euro voor neertelde een volledig uitgeruste elektrische installatie aan. Ook aanwezig: veel materiaal om drugs te kweken én tientallen zwarte zakken vol marihuana.

Volledig scherm Links: de ontdekte cannabisplantage. Rechts: Jermaine Pennant op archiefbeeld. © Lukka Ventures en Reuters

Volgens Engelse media is Pennant verrast en hebben drugsdealers zonder zijn medeweten de woning bezet. Want hij is dan wel nog eigenaar van het landhuis, sinds 2020 en de breuk met zijn partner Alice Goodwin woont Pennant elders. De politie onderzoekt nu of de ex-voetballer daadwerkelijk niets met de zaak te maken heeft.

Enkelband

Pennant - als tiener een veelbelovend talent - speelde tussen 2006 en 2009 voor Liverpool. In 2007 trad hij aan in de finale van de Champions League. Ook bij Real Zaragoza en Stoke City kwam hij geregeld aan de bak. Maar Pennant kwam toch vooral extrasportief in het nieuws - waardoor zijn veelbelovende carrière meer en meer uitdraaide op een mislukking. Zo was hij de eerste voetballer in de Premier League die na een auto-ongeval in dronken toestand met een enkelband speelde. Ook verloor hij op een vlucht van Malaga naar Londen het bewustzijn na een alcoholmarathon en werd hij gearresteerd voor slagen en verwondingen aan zijn ex-vriendin. Vier jaar geleden - toen bij een club uit het zevende niveau in Engeland - dook hij op in webcamseksshows.

Volledig scherm April 2005: Pennant met een enkelband, spelend voor Birmingham City © AP

Volledig scherm Het huis in Jermaine Pennant. © Lukka Ventures

Volledig scherm De plantage. © Lukka Ventures