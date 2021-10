Dries Mertens en Kat Kerkhofs verwachten eerste kindje

De Instagram-video is een bundeling van de vreugdereacties van Mertens’ en Kerkhofs’ familie en vrienden. “Onze harten ontploffen van geluk nu we onze kleine Napolitaanse jongen kunnen verwelkomen”, schrijft Kerkhofs nog.

De geboorte van ‘Baby Ciro’ - een verwijzing naar Mertens’ bijnaam in Napels - is voorzien voor maart volgend jaar. Al sinds hun jeugdjaren vormen de twee een koppel, in 2015 traden ze in het huwelijksbootje. Nu bezegelen ze hun jarenlange liefde dus met een eerste baby.