Dries Mertens deelt innige foto van Ciro Romeo en Kat Kerkhofs: “Allerbelangrijkste in onze opvoeding is dat hij het grootste respect voor vrouwen heeft”

Zaterdag kwam Ciro Romeo Mertens ter wereld. De jongen werd in Napels geboren. De naam is een knipoog naar de bijnaam die Mertens zich bijeen gevoetbald heeft in Napels. Ciro betekent in het plaatselijke dialect ‘jongen’.

De spruit werd niet in België, maar in Italië geboren. Kleine Ciro zal naast de Belgische ook de Italiaanse nationaliteit op zijn paspoort krijgen. “Ik had mijn eerste bevalling liever in België gedaan, maar dat was geen optie, omdat Dries er dan niet bij had kunnen zijn”, vertelde Kat Kerkhofs in de aanloop naar de bevalling.