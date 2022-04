Dries Mertens blinkt uit met twee doelpunten en praat over volgend seizoen: “Mijn toekomst? Die doet er niet toe”

Of Mertens volgend seizoen nog bij Napoli speelt, is een vraagteken. Er moet nog een akkoord gevonden worden tussen beide partijen. Na de 6-1-overwinning tegen Sassuolo sprak onze landgenoot over zijn toekomst. “Mijn toekomst doet er niet toe, die van Napoli wel. Er moet nagedacht worden over de toekomst van de club.” Het lijkt erop dat Napoli vrede moet nemen met de derde plek dit seizoen. “Het hele team is teleurgesteld, want in de afgelopen negen seizoenen was dit misschien het jaar dat we kampioen konden worden. Er staan geen sterkere ploegen boven ons. Het is dan ook jammer dat we derde zijn. Maar we moeten vooruit kijken. We gaan opnieuw de Champions League in”, aldus Mertens. Al is het nog maar de vraag of de Rode Duivel dat nog zal meemaken.