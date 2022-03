Dries en Kat zagen dat het goed was: tante van Ciro Romeo Mertens geeft kleintje innige zoen

Afgelopen zaterdag deelde Dries Mertens ook nog een foto van het babygeluk. Ciro Romeo ligt in zijn bedje in het ziekenhuis van Napels, naast Kat Kerkhofs. “Het allerbelangrijkste in onze opvoeding is dat hij het grootste respect voor vrouwen heeft. Dankjewel lieverd, om zo'n sterke vrouw te zijn”, schrijft de Rode Duivel bij de foto.

Zaterdag kwam Ciro Romeo Mertens ter wereld. De jongen werd in Napels geboren. De naam is een knipoog naar de bijnaam die Mertens zich bijeen gevoetbald heeft in Napels. Ciro betekent in het plaatselijke dialect ‘jongen’.

De spruit werd niet in België, maar in Italië geboren. Kleine Ciro zal naast de Belgische ook de Italiaanse nationaliteit op zijn paspoort krijgen. “Ik had mijn eerste bevalling liever in België gedaan, maar dat was geen optie, omdat Dries er dan niet bij had kunnen zijn”, vertelde Kat Kerkhofs in de aanloop naar de bevalling.

Omdat Mertens niet geselecteerd is voor de vriendschappelijke interlands van de Rode Duivels, kan hij met volle teugen genieten van de uitbreiding van het gezin.

Volledig scherm Links Lyn Kerkhofs tussen de kersverse ouders, rechts het beeld waarmee die de geboorte van Ciro Romeo aankondigden op sociale media. © Instagram