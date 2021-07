Drie experts over het succes van de ‘beste derdes’: “Toplanden waren arrogant, wij spelen met trots”

Jan Koller: “Duitsland, Portugal en Frankrijk waren arrogant… en nu zitten ze thuis”

Zelf scoorde hij drie keer op een EK. Gouden Schoen en 91-voudig Tsjechisch international Jan Koller (48), die zijn licht laat schijnen over het succesverhaal van zijn geboorteland: “Winnen tegen Nederland was écht exceptioneel voor Tsjechië”, aldus Koller. “Tactisch hebben we het fantastisch gedaan - de kwartfinale bereiken is op zich al een groot succes. En die kwartfinale tegen Denemarken biedt perspectieven, ook al heeft de tegenstander de wind in de zeilen. Voor mij is Denemarken beter dan Nederland, bij wie iedereen vooral met zichzelf bezig was. De Denen hebben net als ons een sterk collectief - dé grote troef van Tsjechië op dit EK.”

Volledig scherm © BELGA

Koller speelde in Frankrijk en Duitsland, twee landen die net als Portugal het restant van het EK vanuit de zetel volgen: “Ze hebben allemaal heel arrogant gespeeld. Zonder respect voor de tegenstanders en met veel nonchalance. En nu zitten ze thuis. Andere landen zoals Tsjechië, Zwitserland en Oekraïne speelden met trots. Ze zijn fier om op het EK hun land te mogen vertegenwoordigen. En dat wordt beloond. Wij moeten het doen zonder sterren. Poborsky, Nedved, Rosicky, Baros,... Dat soort spelers hebben we niet meer. En dus moet het op een andere manier.”

Tsjechië komt anders dan Zwitserland en Oekraïne geen topland tegen in de kwartfinales: “Het doel is bereikt, maar de Tsjechen willen meer. Een halve finale, dat zou uniek zijn. We rekenen een beetje op Patrik Schick, die in de vorm van zijn leven verkeert. De sfeer is goed, het vertrouwen is groot: als Tsjechië hetzelfde kan doen als tegen Nederland, dan wenkt een halve finale.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Sergiy Serebrennikov: “Nu hebben we niets meer te verliezen”

Twaalfvoudig Oekraïens international Sergiy Serebrennikov reist zaterdag naar Rome voor de clash tegen Engeland. De ex-middenvelder van Club en Cercle Brugge heeft met zijn makelaarsbureau meer dan de helft van de spelers van de Oekraïense selectie in zijn portefeuille - ook hij geniet van het huidige succes. De kwartfinale is meteen goed voor een evenaring van het beste resultaat ooit op een eindtoernooi. In 2006 werd Oekraïne uit de kwartfinales gewipt door de latere eindwinnaar Italië op het WK in Duitsland: “Iedereen is enorm opgetogen, zeker na een weinig succesvolle groepsfase. Toegegeven, met slechts drie punten hebben we een beetje geluk gehad om door te stoten. Het spel was ook niet mooi of attractief, maar dat lijkt al lang vergeten. En ook met onze tegenstander in de achtste finales kenden we ietwat geluk - ’t was niet slecht om de toplanden te mijden. Vanaf nu hebben we niets meer te verliezen. Dat geeft het team enerzijds vertrouwen en dat neemt anderzijds de druk weg.”

Volledig scherm Sergiy Serebrennikov. © BELGA

De Oekraïense EK-selectie bestaat grotendeels uit spelers van hofleveranciers Dynamo Kiev en Shakhtar Donetsk, maar ook uit een handvol ‘Belgen’: “Sobol (Club Brugge) en Bezus (AA Gent) kregen nog maar één of twee minuten omdat de concurrentie op hun positie groot is. Makarenko (Anderlecht / KV Kortrijk) is goed ingevallen. Voor Yaremchuk is dit EK enorm geslaagd. Hij doet het goed en is één van de leiders van deze ploeg. Ook tegen Zweden leverde hij uitstekend werk, veelal zonder bal. Hij voelt zich goed en dat is eraan te zien. Yaremchuk wil zich tonen op een hoog niveau. Natuurlijk zal zijn prijs hierdoor stijgen.” Bondscoach Shevchenko, ex-Milan, kan straks in Rome geschiedenis schrijven: “Hij zal zich sowieso op zijn gemak voelen in Italië, maar of dat nu een grote rol zal spelen… De halve finales, dat zou natuurlijk historisch zijn voor een voetballand als Oekraïne.”

Volledig scherm © AFP

Mijat Maric en Danijel Milicevic (Zwitserland): “We beginnen echt te dromen nu”

Mijat Maric (37), goed voor meer dan 300 wedstrijden in ons land bij Eupen en Lokeren, is vaste analist op de Zwitserse televisie. In een ver verleden was-ie Zwitsers belofteninternational, vandaag speelt hij nog steeds voor FC Lugano. “Ongelofelijk, dit EK! De groep des doods is dood. (lacht). De zege tegen Frankrijk was de grootste overwinning in onze geschiedenis. Het is ook de allereerste keer ooit dat we naar de kwartfinale gaan. Niemand had dit verwacht. Zeker niet tegen Frankrijk, de wereldkampioen, de grootste favoriet.”

Volledig scherm Mijat Maric. © Photo News

Zwitserland leeft op een wolk na de stuntzege. “Het is één groot delirium na zo’n stresserende match. Er was na de groepsfase veel kritiek. We voetbalden tegen Italië zonder vechtlust, zonder tactiek. Het was a mess, een warboel. En nu? Alles is mogelijk. Als we maar met ons hart spelen, zoals tegen Frankrijk. Dan is het zelfs geen schande dat je verliest. Maar ja, we beginnen echt te dromen nu. Portugal en Griekenland werden Europees kampioen, terwijl ze niet het sterkste land waren. Het Spanje van nu is niet meer het Spanje van een paar jaar geleden,... Het kán.”

Maric’ boezemvriend Danijel Milicevic (35), tegenwoordig assistent van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent, tempert. “Spanje speelt helemaal anders dan Frankrijk - véél dominanter», weet de Bosnische Zwitser. «Voor ons wordt dat een moeilijkere wedstrijd. Net als Italië en België speelde Zwitserland met veel overgave en efficiëntie. Andere landen hadden wat arrogantie in sommige matchen. ’t Was mooi, maar het leverde hen niets op. Wilskracht en mentaliteit is de key op dit EK. Hopelijk brengt het Zwitserland nog een ronde verder.”

Volledig scherm © EPA

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.