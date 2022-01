Drama op de Africa Cup: zeker zes doden bij stormloop om stadion binnen te geraken

Een grote mensenmassa probeerde voor de wedstrijd toegang te krijgen tot het Olembe Stadium in de Kameroense hoofdstad Yaoundé om het gastland te zien spelen. Daardoor is paniek uitgebroken en zijn minstens zes mensen omgekomen. Op foto’s op sociale media is te zien dat ook kinderen tot de slachtoffers behoren. Ze lagen, mogelijk bewusteloos, op de grond voor de ingangen van stadion.