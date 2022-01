Drama op de Africa Cup: zeker acht doden bij stormloop om stadion binnen te geraken

Een grote mensenmassa probeerde voor de wedstrijd toegang te krijgen tot het Paul Biya-stadion (ook bekend als het Olembe stadion) in de Kameroense hoofdstad Yaoundé om het gastland te zien spelen. Daardoor is paniek uitgebroken en zijn minstens acht mensen omgekomen. Op foto’s op sociale media is te zien dat ook kinderen tot de slachtoffers behoren. Ze lagen, mogelijk bewusteloos, op de grond voor de ingangen van stadion.

De afgelopen jaren vonden er soortgelijke tragedies plaats in de Afrikaanse voetbalwereld. Op 15 juli 2018 vielen er acht doden in een menigte bij een stadion in Dakar. Op 11 april 2001 kwamen 43 mensen om het leven toen duizenden fans zonder toegangsbewijs een stadion in Johannesburg wilden binnendringen. In datzelfde jaar, op 10 mei, lieten 126 mensen het leven bij rellen in Ghana.