Drama in Irak: 2 doden en tientallen gewonden bij bestorming stadion voor finale Gulf Cup, match gaat gewoon door

Jupiler Pro League LIVE EU­PEN-GEN­K (vrij, 20u45). Wouter Vrancken: “Ait El Hadj ligt meteen goed in groep”

Racing Genk trekt morgenavond naar Eupen. Het is nog afwachten of de van Anderlecht overgekomen Anouar Ait El Hadj meteen tot de wedstrijdkern van de competitieleider zal behoren. “Jong Genk speelt ook morgen (vrijdag, red.) en we moeten een beetje bekijken hoe Anouar zich op training voelt. We zullen zien in welke van de selecties hij zal zitten.”

14:58