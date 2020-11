Dortmund-sensatie Erling Haaland krijgt Golden Boy Award, Jonathan David 17de

De twintigjarige Erling Braut Haaland werd door zijn indrukwekkende prestaties bij RB Salzburg en Borussia Dortmund beschouwd als de topfavoriet. Vorig seizoen was de doelpuntenmachine in clubverband goed voor 44 treffers in 40 matchen. Dit seizoen staat zijn teller bij Dortmund op 11 goals in evenveel wedstrijden. Ook tegen Club Brugge scoorde hij er twee. In het shirt van Noorwegen scoorde Haaland dan weer zes keer in zeven interlands.