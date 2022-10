"Door snel weer achteruit te rijden, kon ik ontkomen”: Mark van Bommel leidt training Antwerp na mislukte poging tot carjacking

VOETBALEen opgewekte Mark van Bommel, de trainer van voetbalclub Antwerp, heeft vanmiddag een eerste keer publiekelijk gereageerd op de mislukte carjackpoging van maandagavond. Op de vraag of hij al bekomen was, antwoordde hij snel: “Natuurlijk.” De 45-jarige Nederlander werd in de parkeergarage van zijn Antwerpse appartement, waar hij met zijn vrouw woont, opgewacht door een onbekende man. Volgens Van Bommel had die een pistool in zijn hand.

Bekijk. Opgewekte Mark van Bommel: “Of ik al bekomen ben? Tuurlijk”

Er moet veel gebeuren om Mark van Bommel van een voetbalveld te houden. Nadat hij door een carjacker werd bedreigd met een pistool ging de trainer van Antwerp meteen weer aan de slag. Maandagavond kreeg Van Bommel vlakbij zijn woonst op het Antwerpse Eilandje af te rekenen met een carjacker. Van Bommel wou met zijn Porsche Panamera zijn ondergrondse parkeergarage inrijden toen er plots een man naast zijn wagen stond die hem beval om uit te stappen. De Nederlandse coach van Antwerp meende gezien te hebben dat zijn belager een pistool vast had.

“Dan moet je snel handelen. Dat heb ik ook gedaan”, verkondigde Van Bommel vandaag voor de start van Antwerpse training. “Door snel weer achteruit te rijden, kon ik ontkomen. Het was even schrikken, maar het is gelukkig goed afgelopen. Of ik ondertussen al wat ben bekomen van de shock? Natuurlijk.” Veel meer woorden wou Van Bommel er niet vuil aan maken.

Weer op de club

Van Bommel was dinsdag alweer op de club en leidde ook woensdagochtend de training. Op geen enkel moment gaf de 45-jarige coach een aangeslagen indruk. Integendeel, Van Bommel maakte voor de start van de training wat grapjes met het handvol aanwezige supporters. Nadien gaf hij op het oefenveld de nodige aanwijzingen aan zijn spelers. Ook een ontspannen babbeltje tussendoor met sportief directeur Marc Overmars stond op het programma. Business as usual dus.

Bij Antwerp heeft men ook niet het gevoel dat de mislukte carjacking nog echt weegt op Van Bommel, die afgelopen zomer samen met zijn vrouw naar Antwerpen verhuisde. Hun drie kinderen bleven achter in Nederland. “Als Mark op één of andere manier onze hulp nodig zou hebben, staan we uiteraard voor hem klaar”, klinkt het op de Bosuil. “Maar op dit moment lijkt dat niet aan de orde.” Lees: psychologische bijstand heeft Van Bommel niet gevraagd. Op de voorbereiding op Antwerps match van komende zondag in Charleroi zal het voorval dus weinig of geen invloed hebben.

Buurtonderzoek

De politie was maandagavond snel ter plaatse. De wagen van de trainer werd meegenomen voor sporenonderzoek. De politie gaat onder meer bekijken of iemand een tracker op de Porsche had aangebracht, zodat de luxewagen gevolgd kon worden. Van Bommel heeft ook een verklaring afgelegd aan de politie en een persoonsbeschrijving van de dader gegeven. Een eerste onderzoek in de buurt leverde niets op.

Beroofd tijdens wedstrijd

De gewezen voetballer zou niet de eerste sportman zijn die het slachtoffer wordt van criminelen. Tijdens een wedstrijd van het Franse PSG vorig jaar in maart werd ingebroken bij de spelers Angel Di María en Marquinhos. Bij Di María werd diens gezin zelfs enige tijd vastgehouden. Ook Dusan Tadic en Jan Vertonghen kregen al overvallers over de vloer.

Ook de Nederlandse Barcelona-speler Memphis Depay werd al het slachtoffer van overvallers. Bij hem werd in 2018, toen hij nog voor het Franse Olympique Lyon speelde, voor 1,5 miljoen euro aan spullen meegenomen. En afgelopen augustus meldden Spaanse media dat Pierre-Emerick Aubameyang van FC Barcelona bedreigd was met vuurwapens en geslagen tijdens een overval op zijn huis in Spanje. Zeker vier gemaskerde personen drongen via de tuin het huis van de 33-jarige Gabonees binnen en namen juwelen mee.