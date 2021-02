Domineren en toch verliezen: Trossard raakt meer de paal dan hem lief is

Een frisse avond in het Amex Stadium. Een 1-1-stand staat op het bord. En dan plots scoort Christian Benteke uit het niets de 1-2. Het was tekenend voor de wedstrijd tussen Brighton en Crystal Palace. De club van Rode Duivel Leandro Trossard had de wedstrijd in handen maar slaagde er niet on dat ook om te zetten in puntengewin.