Dolle Europese avond in Anderlecht: ultieme gelijkmaker Verschaeren wordt nog gevolgd door penaltymisser Refaelov tegen Vitesse

AnderlechtVeel gekker kan het niet worden. Anderlecht leek na 90 minuten af te stevenen op een pijnlijke Europese thuisnederlaag tegen Vitesse, maar Yari Verschaeren knalde de ultieme 3-3 tegen de netten. In het absolute slot miste Lior Refaelov nog een penalty. Er zat dus meer in voor RSCA, dat zijn kansen op de groepsfase van de Conference League wel gaaf houdt. Eerder gingen AA Gent (tegen Raków Czestochowa) en Antwerp (tegen Omonia Nicosia) onderuit.

We kregen een dominant Anderlecht te zien in de eerste helft. Van bij het begin greep paars-wit Vitesse naar de keel. Mét succes. Na tien minuten klom het op voorsprong via Raman. Hij knalde in de rebound binnen nadat Vitesse-doelman Schubert een schot van Amuzu pareerde.

Anderlecht was lang heer en meester, maar zakte rond het halfuur toch even in. Vitesse kwam opzetten en scoorde. Dasa poeierde een afvallende bal in één tijd heerlijk in de rechterbovenhoek. Een schicht dat het Lotto Park stil kreeg, maar lang duurde de treurnis niet. Na een knappe aanval bediende Amuzu Raman voor de 2-1. Op slag van rust trapte de spits via Schubert nog op de paal - net geen hattrick.

Van het dartele Anderlecht was in de tweede helft plots geen sprake meer. Na amper een minuut kreeg Frederiksen iets te veel ruimte van Hoedt en hij maakte met een laag schot gelijk (2-2). Vitesse dreigde, een plaatsbal van Gboho ging nipt naast. Aan de overkant kon Raman een grote kans niet kadreren.

Anderlecht schoot zichzelf uiteindelijk helemaal in de voet toen Hoedt (na een lichte overtreding) dom balverlies leed op de eigen helft. Vitesse schakelde messcherp om via Tannane, die de 2-3 haarfijn voorbij Van Crombrugge trapte. Paars-wit leek op een pijnlijke nederlaag af te stevenen, maar invaller Verschaeren knalde de 3-3 alsnog tegen de netten - knap doelpunt. In de absolute slotfase versierde Gómez nog een strafschop. Refaelov pakte zijn verantwoordelijkheid en pegelde de bal... recht op de deklat. Geen overwinning dus. Anderlecht bleef teleurgesteld achter - er zat meer in. Voor Paars-wit moet het volgende week in Arnhem gebeuren.

