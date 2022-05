Dolblije fans omsingelen zelfs wagen van andermaal gewéldige Courtois: “Hoe dit kan? Eén woord: Real”

Onze landgenoot hield de Koninklijke opnieuw overeind met enkele geweldige saves.

De mirakels van Madrid. Na drie stunts staat Real Madrid in de finale van de Champions League. In Parijs hoopt Thibaut Courtois het laatste hiaat op zijn palmares te vullen. Zijn ultieme bekroning. “Hoe dit kan? Eén woord: Real. Mendy haalde een bal van de lijn weg, ik maakte een belangrijke save. Daarna maakten we de 1-1 en de 2-1 was voor hen al de doodsteek. Of ik er nog in geloofde na 89 minuten? Niet echt, want we waren niet scherp genoeg voor doel. Maar we wisten wel dat alles nog kon gebeuren in dit stadion.”

Courtois na de stunt tegen Manchester City: (lees verder onder de video)

Bye bye Man City. Na PSG en Chelsea zwaaide een kolkend Bernabéu vanavond ook de uittredende Engelse kampioen en zijn gehate trainer, Pep Guardiola, uit. Courtois schreeuwde het uit en balde de vuisten. Hij staat op 90 minuten van glorie. “We hebben enkele grote teams uitgeschakeld, die veel geld uitgegeven hebben om de Champions League te winnen. Dat maakt het nog indrukwekkender. Nu gaan we naar de finale om die te winnen.”

Een Champions Leaguecampagne die de doelman niet had durven voorspellen. Een die hij evenmin kan verklaren. De R in Real staat anno 2022 niet alleen voor Reyes, koningen. Ook voor remontada (terugkomen) en resurrección (herrijzenis). Zelf speelde Courtois zijn deel. In Parijs, toen hij een strafschop van Lionel Messi stopte. In Londen ook. En vanavond, toen hij voorkwam dat het 0-2 werd. Voetje tegen de poging van Grealish. En toen hij een kopbal van Foden wegtikte en vervolgens Fernandinho zag missen.

Op 28 mei staat Real in het Stade de France tegenover Liverpool, straks een bedevaartsoord voor zijn vierde mirakel? Voor Courtois wordt het zijn tweede finale. Zijn eerste sinds 2014 - toen met Atlético tegen het Real van zijn huidige coach, Carlo Ancelotti. In Lissabon stond de Rode Duivel toen op een handvol seconden van glorie.

De gelijkmaker van Sergio Ramos, diep in blessuretijd, zag hij in de nachten die volgden, nog regelmatig passeren. Courtois in 2014: “Ik zag die bal op 5 centimeter van mijn handen passeren. Dju, toch. Ik ben nog jong en ik heb het gevoel dat ik nog wel eens in een Champions Leaguefinale zal staan, maar voor anderen was het toen now or never.”

Hij heeft - met enige vertraging - woord gehouden. Mooi cadeau voor zijn 30ste verjaardag, volgende week.

Die andere Belg, die deel uitmaakt van een finaleploeg, weet al hoe het voelt om op het dak van de wereld te staan. Als luxe-invaller kan Divock Origi straks zijn tweede Champions League in vier jaar meevieren.

Kevin De Bruyne moet weer een jaartje langer wachten. Maar ook hij komt nog wel eens terug, niet?

