Doelman Anthony Swolfs maakt radicale carrièreswitch: “In het voetbal moet je meer geluk hebben dan op de beurs”

Met een clean sheet en de titel ‘man van de match’ verliet Anthony Swolfs uit Malle vorige week zaterdag het veld van FC Dordrecht, een Nederlandse tweedeklasser. Zijn keepershandschoenen blijven voorgoed in de sportzak. Swolfs, ex-reservedoelman van KV Mechelen, AA Gent en Waasland-Beveren, focust zich vanaf nu fulltime op zijn start-up The Forex Dictionary. Daarmee leert hij mensen beleggen in financiële markten. Een keuze die voor de buitenwereld onbegrijpelijk lijkt. Swolfs is jong, topfit, had een aardig loon, was eerste doelman bij Dordrecht en had zicht op een mooie transfer richting Belgische of Nederlandse eerste klasse. Het deed er voor hem allemaal niet toe. Hij had slechts één angst: de mensen die jarenlang in hem en zijn carrière geïnvesteerd hadden, teleurstellen. “Mijn ouders hebben me als kind overal naartoe gevoerd, ze hebben me zonder problemen laten verhuizen en van school laten veranderen als ik elders ging spelen. Maar zij zeiden nu dat ik moest doen waar ik gelukkig van werd.”