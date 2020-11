Dochter van Maradona in tranen na aangrijpende hommage van Boca Juniors aan haar vader

KV Mechelen Joachim Van Damme nuchter na verlies tegen Beerschot: “We doen het ook onszelf aan”

29 november De discutabele rode kaart van Aster Vranckx was hét gespreksonderwerp bij KV Mechelen na de 2-3-nederlaag tegen Beerschot. “Dat was het kantelmoment in de wedstrijd”, reageerde Joachim Van Damme.