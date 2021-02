Dit was Transfer Deadline Day: Beerschot huurt Bakkali van Anderlecht, Dimata naar Espanyol - Antwerp haalt verdediger - Tissoudali voorgesteld bij AA Gent

Transfer Talk Transfer Talk (31/1). KRC Genk zet in op Juklerød - Eupen antici­peert op vertrek De Wolf - STVV haalt Japanner met twee caps

31 januari De tijd dringt, want tot en met 1 februari, morgen dus, loopt in België de wintertransferperiode. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u in onze Transfer Talk!