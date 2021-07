Dit seizoen zit u ook op dinsdag op de eerste rij voor de Champions League bij VTM en HLN.be

Racing Genk John van den Brom heeft niet de indruk dat Onuachu en co. azen op transfer: “Niemand gooit er zijn pet naar”

22 juli De 3-2-nederlaag tegen Club Brugge in de Supercup is doorgeslikt. Racing Genk voelt zich klaar voor de openingsmatch van de nieuwe competitie, morgen op Standard. “We kunnen beginnen met een quasi volledige groep en ik stel vast dat we momenteel sterker zijn dan vorig jaar”, aldus Genks trainer John van den Brom.