“Dit mag niet": provocerende Tissoudali gaat op de bal staan en krijgt het aan de stok met Club-spelers

“Hij is de beste nummer twee in de wereld”: wie is Caoimhin Kelleher, Liverpool-kee­per die de League Cup besliste?

Geen Alisson maar Kelleher onder de lat bij Liverpool in de League Cup-finale gisteren. Na een bloedstollende wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool was Klopp lovend over zijn nummer twee: “De evolutie die hij gemaakt heeft, is echt klasse. Toen ik hem voor de eerste keer zag, was hij een jongetje. Nu is hij een echte man.” Wie is de keeper die (voor even) uit de schaduw van Alisson trad?

28 februari