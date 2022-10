“Dit is onrechtvaardig”: Xavi en Barcelona krijgen geen strafschop na duidelijk handspel en voelen zich bestolen

De feiten: bij een 1-0-achterstand - na een knap doelpunt van Calhanoglu - scoort Pedri in minuut 68 de gelijkmaker. Al is het feestje van korte duur, want de VAR heeft handspel opgemerkt van Fati. Een furieuze Xavi krijgt een gele kaart vanwege protest. Ook maakt hij het gebaar dat Inter scheidsrechter Vincic zou hebben omgekocht.

We spoelen dan door naar minuut 90. Op een voorzet van Roberto mist Dumfries zijn kopbal om vervolgens het leer met de hand te beroeren in het strafschopgebied. Vincic doet alsof zijn neus bloedt en ook de VAR ziet er geen graten in. Vreemd.

“Ik ben echt woedend, want ons is onrecht aangedaan”, vertelde Xavi op de persconferentie achteraf. “De scheidsrechter is een bepalende factor, dus hij moet zich laten zien. Maar in plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Hij is ons een verklaring verschuldigd, want wij begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd. Het is onrechtvaardig.”