Dit is het hotel waar Lionel Messi volgende week slaapt voor de match tegen Club Brugge: een kamer boeken op dezelfde gang zal niet lukken

Champions LeagueVolgende week woensdag is het zover: dan speelt Club Brugge in de Champions League voetbal zijn eerste thuiswedstrijd tegen het sterrenelftal van Paris Saint-Germain. Vooral de komst van Lionel Messi zorgt voor extra pigment - het is zijn eerste wedstrijd voor PSG buiten Frankrijk. In welk hotel gaat de superster de avond voor de match slapen? En zullen fans een glimp kunnen opvangen van de Argentijn?