“Dit is het beste Liverpool dat ik ooit heb gezien”: analisten staan perplex van meedogenloze aanpak tegen machteloos Villarreal

Champions LeagueLiverpool heeft een stevige optie genomen op een derde finaleplek in vijf jaar tijd. De Engelsen wonnen hun heenmatch van de halve finale in eigen huis tegen Villarreal met 2-0. Achteraf was de versmachtende druk van de thuisploeg topic nummer één bij de analisten. “Ze zijn meedogenloos.”

Villarreal had in de vorige rondes eerst Juventus en daarna Bayern gewipt, maar op Anfield werd al snel duidelijk dat de Spanjaarden de wedstrijd zouden moeten ondergaan. Liverpool zette de bezoekers van bij het begin vast en zou de regie van de match nooit meer uit handen geven. Toch hadden de troepen van Klopp het moeilijk om door de gele muur heen te voetballen - Mané kopte de beste kans naast. Met de rust in zicht kwam Thiago nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn pegel spatte uiteen op de kruising. Na drie kwartier voetballen stond het nog steeds 0-0.

De pegel van Thiago:

Acht minuten ver in de tweede helft kreeg Liverpool plots een stevig duwtje in de rug door een doelpunt dat bijna letterlijk uit de lucht viel. Een voorzet van Henderson week af op Estupiñan en viel over Rulli in doel: 1-0.

De 1-0 via een eigen doelpunt van Estupiñan:

De thuisploeg rook bloed en had nauwelijks twee minuten later al een tweede treffer te pakken. Salah zette Mané alleen voor doel, de Senegalees bleef koel en legde de 2-0 tegen de touwen. Villarreal, dat in de hele wedstrijd slechts één keer op doel trapte, was niet meer bij machte te reageren. Dat zag ook Divock Origi, die nog tien minuutjes mocht invallen. Een derde stunt lijkt ver weg voor de Spanjaarden, Liverpool staat met één been in een nieuwe Champions League-finale.

De 2-0 van Mané:

Ferdinand, Owen en Crouch onder indruk

“Sloopwerk van Liverpool”, zo omschreef onze man in het stadion de eerste helft van Liverpool. Want wat was de constante druk op de helft van Villarreal versmachtend. Het maakte dat de Spanjaarden nooit een voldragen counter op poten kreeg. Daar kregen ze simpelweg de tijd niet voor. Enkele cijfertjes om het te staven: 74 procent balbezit versus 26. Vijf schoten op doel tegenover nul. 737 voltooide passes versus 272.

In de studio van BT Sport waren de drie analisten Rio Ferdinand (81-voudig international), Michael Owen (Liverpool-icoon en 89-voudig international) en Peter Crouch (42-voudig international) danig onder de indruk van Klopps werkwijze. “Dit is het beste Liverpool dat ik ooit heb gezien”, zegt Ferdinand. “Ze zijn meedogenloos. De manier waarop ze teams achteruit drukken, die energie, die inspanning. Ik zat hier verwonderd te kijken.”

Owen: “Dit was totale, totale dominantie. Ook voor mij is dit het beste Liverpool dat ik heb zien spelen. Ze zijn overal. De spelers van Villarreal zijn van het veld gestapt met de gedachte: ‘Wat is hier met ons gebeurd?’ Het is simpelweg onmogelijk om een antwoord te vinden op deze pressing. Maar... Villarreal is volgens mij nog niet helemaal uitgeteld. Liverpool had daarvoor nog één goal nodig. Dan had het game, set en match geweest.”

Crouch vult aan: “Helaas ben ik te jong om deze groep te kunnen vergelijken met de selectie uit de jaren 70. Maar dit is het beste wat ik met eigen ogen kon aanschouwen. Villarreal kreeg geen seconde. Dat middenveld van Liverpool, met Fabinho, Thiago (96 procent van zijn passes kwamen aan, red.) en Henderson, was verbluffend.”

Het laatste woord is voor de coach zelf, Jürgen Klopp: “Het was een briljante match. Over de eerste helft ben ik zeer te spreken. Het enige probleem was dat we niet scoorden. Maar we hadden ze wel in bedwang. Dat was belangrijk omwille van hun counters. Na de rust hebben we het afgemaakt met twee uitstekende goals.”

