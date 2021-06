“Dit gaat nog meer belasting geven”: UEFA schrapt na 56 jaar regel rond uitgoals

VoetbalUEFA heeft beslist om het voordeel van uitgoals vanaf het seizoen 2021-2022 in alle Europese wedstrijden af te schaffen. Is de stand na twee duels gelijk, dan volgen er voortaan strafschoppen en eventueel penalty’s. “De belasting wordt nog groter”, zeggen Anderlecht-CEO Jos Donvil en Gunther Schepens, technisch adviseur bij AA Gent.

De regel die het aantal uitdoelpunten beslissend maakte in Europese wedstrijden, dateert al van de zomer van 1965. Voordien waren er gecompliceerde constructies als twee clubs na 180 minuten Europees voetbal gelijk stonden. Een duel tussen Bologna en Anderlecht in de 1/16de finales van de Europabeker voor landskampioenen in het seizoen ‘64-’65 was daar een mooi voorbeeld van. Anderlecht won thuis met 1-0, maar verloor de terugwedstrijd in Bologna met 2-1. Een derde duel, op neutraal terrein in Barcelona, moest uitsluitsel geven, maar het bleef daar 0-0. De toss moest beslissen wie doorging. De Spaanse scheidsrechter Zaritegui moest zijn munstuk zelfs twee keer opgooien, want de eerste keer bleef het rechtop in het gras van Camp Nou steken. De tweede opgooi duidde Anderlecht als winnaar aan.

Volledig scherm Het muntje blijft steken in de modder van Camp Nou. © RV

Door de invoering van de beslissende waarde van uitgoals maakte de UEFA komaf met dergelijke situaties. Van het belang van uitgoals werd bovendien verwacht dat bezoekende teams méér zouden doen dan alleen maar verdedigen. Maar nu komt UEFA daarop terug. Het belang van uitgoals kwam vorig seizoen al onder druk te staan, omdat sommige clubs vanwege Covid-19 niet in hun eigen stadion konden spelen en het thuisvoordeel zo grotendeels wegviel.

Volgens UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin schoot de regel ook steeds meer aan zijn doel voorbij. “De regel werkte tegen zijn oorspronkelijk doel”, aldus Ceferin. “Het ontmoedigde thuisploegen vooral in de heenwedstrijden om aan te vallen, uit schrik dat hun tegenstanders een belangrijk uitdoelpunt zouden maken. Bovendien werd het als unfair ervaren dat thuisploegen in verlengingen twee keer moesten scoren als de bezoekers dat één keer deden.”

Volledig scherm Aleksander Ceferin. © AFP

Belasting

Voortaan is elke goal evenveel waard, uit en thuis. Bij een gelijke stand na 180 minuten, worden er vanaf komend seizoen eerste twee verleningen van 15 minuten gespeeld. Is de stand dan nog gelijk, dan volgen er strafschoppen. “We zullen zien of dit voor meer spanning zorgt”, zegt Anderlecht-CEO Jos Donvil. “Toch één bedenking: de kans op verlengingen wordt groter en de belasting was al groot.”

“De drukke kalender wordt zo nog meer belast”, vindt ook Gunther Schepens, technisch adviseur bij AA Gent. “Wij beginnen aan ons Europees avontuur op 22 juli. Als we doorgaan - wat uiteraard de bedoeling is - zullen we tot eind augustus in een ritme van twee wedstrijden per week zitten. Als je dan een paar keer verlengingen aan je been hebt, gaat dat extra wegen.”

“Bovendien moet je ook het Europees reizen anders gaan bekijken”, vindt Schepens. “Als je op donderdagavond uit speelt, wordt een terugvlucht diezelfde avond moeilijker, omdat je niet weet wanneer je match afgelopen zal zijn. Je bent bijna verplicht om pas de volgende ochtend terug te vliegen. Uitploegen gaan in de heenwedstrijd wellicht ook anders spelen, want het uitdoelpunt is niet langer van goudwaarde.”

Volledig scherm Gunther Schepens (rechts) naast Sven Kums. © BELGA