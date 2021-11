Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord als getuige in onderzoek drugszaak Haagse godfather Piet S.

Het gaat om de inmiddels opgegeven illegale goksite Edobet, die volgens het Openbaar Ministerie werd opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S. In heimelijk afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Sneijder en Kuyt regelmatig via Edobet zouden gokken. In het geval van Kuyt zou het gaat om forse bedragen. “Dirk Kuyt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro) per dag,” hoorde de politie in de gesprekken. In een ander gesprek wordt gesteld dat Sneijder gokschulden niet aflost. Daarom zouden hij en zijn familie ‘het ziekenhuis ingetrapt moeten worden’.

Kuyt: ‘Ik haalde winst op bij een tankstation’

Kuyt is in februari van dit jaar twee keer verhoord door de politie. In die verhoren gaf hij toe dat hij op Edobet heeft gespeeld, nadat hij zijn actieve carrière als voetballer had beëindigd. Hij vertelde de recherche dat hij speelde op krediet. “Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald. Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.” Volgens Kuyt speelde hij niet om er rijk van te worden. ,”Ik kreeg wel eens contant uitbetaald. Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen.”

Volledig scherm Verhoor van Dirk Kuyt bij de politie © Mark Reijntjens

Volledig scherm Dirk Kuyt en Wesley Sneijder kijken vooruit op de wedstrijd die wordt gespeeld in de UEFA Champions League © ANP / ANP

Sneijder ontkende in een verhoor, dat plaatsvond in januari 2021, dat hij op de site heeft gespeeld. Wel geeft hij toe dat hij was benaderd door mensen die zeiden dat hij schulden had, en dat hij garant zou staan voor Wout van K. Tegenover de politie verklaarde dat Sneijder dat hij dit verhaal herkent. “Het is een neef van mijn vader. Ik heb hem maar één keer gezien. Hij is een meesteroplichter.” Volgens Sneijder is hij later met de schuldeisers in gesprek gaan en is toen gebleken dat hij niets met de schulden te maken had. “Ze boden wel tien keer hun excuses aan en daarna gingen ze weg. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord.”

Strafrechtdeskundige: ‘Kuyt beging strafbaar feit’

Gokken op een goksite zonder Nederlandse licentie is strafbaar, stelt de Kansspelautoriteit in Nederland. Strafrechtdeskundigen stellen dus dat met name Kuyt zich zorgen zou moeten maken, omdat het aannemen van cash geld op tankstations zou kunnen duiden op witwassen. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff denkt dat Kuyt een strafbaar feit heeft gepleegd. “De optelsom van het door Kuyt gokken op een hoogstwaarschijnlijk illegale site en het cash ophalen van winsten bij een tankstation neigen naar de kwalificatie van schuldwitwassen. Betoogd kan dan immers worden dat je in die situatie redelijkerwijs had moeten weten dat het geld van misdrijf afkomstig was.”

Volledig scherm Dirk Kuyt © ANP / ANP