Diego Maradona net na zestigste verjaardag opgenomen in ziekenhuis: “Mentaal gaat het niet te best”

VoetbalDiego Maradona heeft zich nog geen week na zijn zestigste verjaardag laten opnemen in een ziekenhuis in La Plata. De situatie is niet ernstig, hij zou vooral kampen met een mentaal probleem. “Hij voelde zich niet lekker en daarom deze opname. We willen hem minimaal drie dagen in het ziekenhuis houden”, vertelt Dr. Leopoldo Luque, de persoonlijke arts.

Vrijdag mocht hij nog zestig kaarsjes uitblazen en stond hij bij Gimnasia nog in de dug-out voor de Argentijnse competitiestart tegen Patronato. Voor even althans, want Maradona zou nog tijdens de (gewonnen) wedstrijd vertrekken. Drie dagen later raakte bekend dat hij zich ondertussen liet opnemen in een ziekenhuis in La Plata. Hij voelde zich al een tijdje niet goed, zo stelt Dr. Leopoldo Luque , de persoonlijke arts van de Argentijn, aan verscheidene Argentijnse media.

Quote Ik zag een Diego die ik liever niet zie. Daarom was het nodig om hem te laten opnemen in het ziekenhuis Dr. Leopoldo Luque, Arts van Maradona

“Dit is een beslissing onderling genomen”, aldus Luque. “Het heeft niets te maken met Covid-19 of een beroerte. Dat zijn speculaties. Hij voelde zich gewoon niet lekker en daarom deze opname. We willen hem minimaal drie dagen in het ziekenhuis houden om de nodige onderzoeken te voeren.” Het zou vooral gaan om een mentaal en emotioneel probleem. “Psychologisch gaat het niet te best en bij hem komen daar fysieke klachten bij kijken. Diego is iemand die zich soms heel goed voelt en soms helemaal niet. Het is niet makkelijk om Maradona te zijn.”

Geen noodsituatie

Maradona worstelde in het verleden al vaker met zijn gezondheid en met alcohol- en drugsverslavingen. Bovendien zou hij een enorme angst hebben om het coronavirus op te lopen. Allemaal elementen die leiden naar de situatie waarin hij nu verkeert. “Kijk: dit is geen noodsituatie”, besluit Luque. “Maar ik zag wel een Diego die ik liever niet zie. Daarom was het wel nodig om hem te laten opnemen in het ziekenhuis.”

Dochter Dalma reageerde kort op sociale media. “Het enige belangrijke is dat hij oké is”, schreef ze. Ze hekelde ook de foute berichtgeving waarin stond dat haar vader er ernstig aan toe is. “Aan al die mensen: neen, er gaat hem niets overkomen.”

Fans aan ziekenhuis

Tientallen fans daagden inmiddels op aan het ziekenhuis om Maradona een hart onder de riem te steken. Daarbij ook spandoeken en vlaggen van ‘Pluisje’.

