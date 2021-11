Diego Maradona, door Cubaanse nog van verkrachting beschuldigd, begraven zonder hart

MaradonaBijna exact een jaar geleden (op 25 november) ging de dood van Diego Maradona op zijn zestigste als een schokgolf door de wereld. Na de begrafenis werd er al gespeculeerd over nalatigheid bij zijn overlijden, waarnaar onlangs nog een onderzoek is geopend. Deels de reden waarom hij vorig jaar is begraven zonder zijn hart. Dat stelt dokter en journalist Nelson Castro, die een boek over het gewezen ‘Pluisje’ heeft geschreven.

De maanden na het overlijden stond het bol van de controverse rond de dood van ‘Don Diego’, met zijn persoonlijke dokter Leopold Luque in de hoofdrol, en ook nu ligt er weer een complot op tafel wat betreft zijn begrafenis. “Leden van een bende uit Gimnasia La Plata hadden nog voor die dag plannen gesmeed om hem op te graven om zijn hart te stelen”, aldus Castro in een interview met El Trece. “Plannen die aan het licht kwamen, waarop besloten is Maradona zonder hart te begraven. Dat was dus niet alleen om de juiste doodsoorzaak te bepalen.”

Castro onderschrijft de theorie als zou Maradona zijn gezondheid de maanden voorafgaand aan het heengaan volledig verwaarloosd hebben - als wou hij zichzelf de dood injagen. “Diego was spijtig genoeg iemand die bijzonder vatbaar voor nefaste verslavingen was. Anderen zouden in zijn plaats al veel vroeger gestorven zijn. Maar Diego had ongelofelijk veel weerstand - ook op dat vlak was hij bevoorrecht. Het grote probleem was dat hij nooit echt helemaal hersteld is van zijn verslavingen, ook omdat hij dat niet wou.”

Volledig scherm Een muurschildering van Maradona in Lomas de Marilo, buurt in Buenos Aires waar Diego grootgebracht is. © AP

Er wordt van uitgegaan dat een hartfalen de doodsoorzaak is en naar dat hart kan nog steeds gekeken worden, zo blijkt. “Zijn hart woog een halve kilogram, een heel groot hart”, aldus Castro nog. “Een normaal hart weegt 300 gram. Dat van een atleet is sowieso al groter, maar dat van Maradona was nog een pak zwaarder vanwege de twee hartinfarcten die hij eerder had gehad.”

Cubaanse vrouw beschuldigt hem van verkrachting

Ondertussen is Diego Armando Maradona en diens entourage ook beschuldigd van misbruik, vrijheidsberoving en verkrachting. Een klacht die komt van de 37-jarige Cubaanse Mavys Alvarez Rego, die een twintigtal jaar geleden als minderjarige een relatie had met de gewezen ster van Napoli.

Mavys woont tegenwoordig in het Amerikaanse Miami en heeft twee kinderen van 15 en 4 jaar. De voorbije week is ze echter naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires afgezakt op verzoek van een procureur om er een getuigenis af te leggen. Na haar uitlatingen in Amerikaanse media had een Argentijnse ngo immers een klacht ingediend.

Quote In het begin was ik helemaal overdon­derd, hij heeft me toen echt veroverd. Twee maanden later begon alles echter te veranderen. Mavys Alvarez Rego

De Cubaanse leerde Maradona kennen toen ze amper zestien jaar was. De voormalige voetballer verbleef destijds in Cuba, waar hij onder toeziend oog van Fidel Castro een ontwenningskuur volgde om af te kicken van allerhande verdovende middelen.

Volledig scherm Mavys Alvarez toont een foto waarop ze Maradona omhelst. Ze is het meisje aan de rechterkant, naast haar zit Maradona. © AFP

"In het begin was ik helemaal overdonderd, hij heeft me toen echt veroverd. Twee maanden later begon alles echter te veranderen", bekende ze. Maradona zou haar toen tot het gebruik van cocaïne aangezet hebben, waardoor ze op haar beurt verslaafd werd. "Ik hield van hem, maar tegelijkertijd haatte ik hem ook. Ik dacht zelfs aan zelfmoord."

Verkracht en wekenlang vastgehouden

De relatie zou vier à vijf jaar geduurd hebben. Volgens de vrouw heeft Maradona haar destijds ook verkracht in Havana, de Cubaanse hoofdstad. In 2001 zou ze dan weer in Buenos Aires tegen haar wil door familieleden van Maradona wekenlang zijn vastgehouden op een hotelkamer. Ze mocht haar kamer niet verlaten en werd gedwongen een borstvergrotingsoperatie te ondergaan. De hele tijd was er sprake van fysiek geweld.

Volledig scherm Mavys Alvarez poseert met een foto waarop ze met Maradona en de Cubaanse oud-president Fidel Castro staat. © AFP

"Ik heb gedaan wat ik moest doen, de rest laat ik nu aan het gerecht over. Mijn doel is bereikt: zeggen wat er destijds gebeurd is, om te verhinderen dat andere meisjes hetzelfde meemaken. Of in ieder geval dat ze de moed vinden om erover te praten", vertelde ze aan de Argentijnse pers.

De vijf geviseerde leden uit de entourage van Maradona ontkennen alvast alle betrokkenheid. Een van hen diende reeds een klacht in tegen de ngo wegens laster.

Volledig scherm Mavys Alvarez tijdens de persconferentie in Buenos Aires. © AFP