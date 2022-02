Deze cijfers stomen u helemaal klaar voor het vervolg van de Champions League

Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Ajax, Benfica, Sporting CP, Lille, RB Salzburg, Manchester City, Inter, Juventus, PSG, Bayern, Liverpool, Chelsea en Manchester United. Die zestien clubs strijden voor een plekje in de kwartfinales. Maar wie maakt op papier het meeste kans, en wie net niet? Op basis van de cijfers tot nog toe is Atlético Madrid (volgende week woensdag tegen Manchester United) op voorhand al zo goed als uitgeteld. Het team van Diego Simeone sprokkelde het minste punten van alle overblijvers in de groepsfase (7), had ook het minste balbezit van alle ploegen (43,8 procent) en maakte, samen met Lille en Benfica het minste aantal doelpunten van de teams die nog in het toernooi zitten: zeven stuks. Benieuwd of we de geschorste Yannick Carrasco nog in actie zullen zien.